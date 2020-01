Razvan Lucescu forteaza un transfer de zile mari la Al Hilal

Ziare.

Romanul il doreste in aceasta perioada de mercato de iarna pe lusitanul Vieirinha, cu care a colaborat excelent la Salonic, echipa cu care fiul lui Mircea Lucescu a facut eventul in 2019 in Grecia.La 33 de ani, jucatorul din Portugalia mai are contract cu Salonic pana in aceasta vara, dar Hilal poate incepe deja negocierea cu el inca de acum din iarna, dupa cum anunta portalul Goal Arabia , citat de site-ul din Grecia sportcycles.Vieirinha a fost desemnat in acest sezon cel mai bun jucator de la PAOK Salonic. Are cateva cifre senzationale acolo, 26 de meciuri si cinci goluri doar in campionat , iar per total, in toate competitiile sase reusite in 37 de partide.Fotbalistul lusitan a mai evoluat pentru PAOK si intre 2008 - 2009, iar din 2017 joaca non stop pentru campioana Greciei, acolo unde are per total 59 de meciuri si a marcat de 9 ori.Razvan Lucescu a terminat in luna decembrie pe locul 4 cu Al Hilal Campionatul Mondial al cluburilor, acolo unde a pierdut finala mica cu Monterrey din Mexic la penaltiuri.D.A.