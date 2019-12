Razvan Lucescu, in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor

Ziare.

Gruparea din Arabia Sudita, castigatoare luna trecuta a Ligii Campionilor Asiei, s-a impus cu 1-0 in meciul contra tunisienilor de la Esperance de Tunis.Unicul gol al meciului a fost reusit de atacantul francez Bafetimbi Gomis.Fostul varf al lui Olympique Lyon, introdus pe teren in repriza secunda, a marcat in minutul 73, dupa o actiune individuala superba.Al Hilal a jucat finalul de meci in inferioritate numerica, dupa ce Kanno a fost eliminat in minutul 86.In semifinalele competitiei, Al Hilal va juca pe 17 decembrie cu castigatoarea Cupei Libertadores, gruparea braziliana Flamengo.In cealalta semifinala, Liverpool va da piept pe 18 decembrie cu invingatoarea "sfertului" dintre Monterrey (Mexic) si Al-Sadd (Qatar).Al Muaiouf - Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani - Kanno, Cuellar - Carrillo, Eduardo, Al Dawsari - Kharbin.Razvan Lucescu.Ben Cherifia - Derbali, Yaakoubi, Bedrane, Chetti - Bonsu, Coulibaly, Benguit - Badri, Quattara, Elhouni.Moin Chaabani.Tobar Vargas (Chile).I.G.