Razvan Lucescu, invins in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor

Ziare.

com

Castigatoarea Ligii Campionilor Asiei a pierdut disputa cu castigatoarea Copei Libertadores si, totodata, campioana Braziliei, Flamengo.Trupa pregatita de portughezul Jorge Jesus s-a impus cu 3-1, dupa ce la pauza a fost condusa cu 0-1.Al Dawsari, in minutul 18, a deschis scorul meciului jucat la Doha (Qatar).Dupa pauza, echipa antrenata de tehnicianul roman a cazut din punct de vedere fizic, iar brazilienii au pus stapanire pe joc.De Arrascaeta (min.49), Henrique (min.78) si Albulayhi (min.82 - autogol) au inscris pentru Flamengo, care o va infrunta in finala pe castigatoarea semifinalei programate maine intre Liverpool si Monterrey.Al Hilal va juca sambata in finala mica impotriva pierzatoarei de maine seara.Al Muaiouf - Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani - Eduardo, Cuellar - Carrillo, Giovinco, Al Dawsari - Gomis.Razvan Lucescu.Alves - Rafinha, Caio, Mari, Luis Filipe - Arao, Gerson - De Arrascaeta, Ribeiro, Henrigue - Gabigol.Jorge Jesus.Ismail Elfath (SUA).I.G.