Razvan Lucescu, la masa bogatilor: Meci de foc pentru tehnicianul roman

Castigatoareai Ligii Campionilor Asiei o va intalni astazi, de la ora 16:00 - ora Romaniei, pe Esperance Tunis, castigatoarea Ligii Campionilor Africii."E adevarat ca experienta e foarte importanta la acest nivel, dar in acelasi timp entuziasmul si motivatia sunt la fel de importante. Dupa ce am castigat Liga Campionilor Asiei suntem plini de motivatie", a spus Lucescu la conferinta de presa de dinaintea partidei."Stim ca Esperance are multa calitate de la mijloc in sus, dar nici noi nu ducem lipsa. Abia astept acest joc", a adaugat tehnicianul roman.In cazul unui succes, Al Hilal va juca in semifinalele competitiei cu campioana Brailiei si proaspat castigatoarea Copei Libertadores, Flamengo.Mai departe, Al Hilal ar putea da in finala peste Liverpool.Campionatul Mondial al Cluburilor, organizat de catre FIFA, se desfasoara in perioada 11-21 decembrie, in Qatar.Razvan Lucescu o antreneaza pe Al Hilal din vara acestui an.I.G.