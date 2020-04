Razvan Lucescu le transmite un mesaj celor care il ironizeaza pe Ianis Hagi

Ziare.

Lucescu jr. spune ca oamenii nu au dreptul sa faca acest lucru intrucat Ianis este un fotbalist suficient de bun."Nu stiu daca Ianis Hagi va fi numarul unu in Europa, numarul unu la Rangers sau numarul unu in Romania, dar are o valoare care ii permite sa aiba o viata profesionala la un nivel foarte bun, sa realizeze ceva. Cei care il ironizeaza sa se uita in oglinda sa vada ce au realizat.Are talent, are o educatie profesionala corecta. Are nevoie sa fie puternic, el va trece prin niste dezamagiri si trebuie sa treaca mai departe peste aceste frustrari pentru a ajunge cu adevarat in top. Are in fata un viitor bun pentru viata personala", a spus Razvan Lucescu pentru AntenaSport Ianis Hagi este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar clauza sa este in valoare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Recent, in presa din Scotia au aparut informatii contradictorii legate de viitorul lui Ianis.C.S.