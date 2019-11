Razvan Lucescu, rasplatit regeste de seici - ce cadou a primit dupa ce a castigat Liga Campionilor Asiei

Ziare.

La revenirea in Arabia Saudita, Razvan Lucescu a primit din partea unui seic cheile unui Ferrari de peste 100 de mii de euro, conform Fanatik. Mai mult, seicii i-au oferit si un cec in valoare de 250 de mii de dolari.Razvan Lucescu a fost primit ca un adevarat erou la revenirea in Arabia Saudita dupa victoria din Liga Campionilor Asiei.Fanii lui Al-Hilal au propus ca lui Lucescu sa-i fie prelungit contractul pe o perioada nedeterminata.De altfel, zeci de mii de sauditi au iesit pe strazile din Riadh pentru a sarbatori acest succes.C.S.