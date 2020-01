Razvan Lucescu si Al Hilal, din nou lideri in Arabia Saudita

Ziare.

Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, a castigat meciul de campionat cu Al Wahda, scor 3-1. Dupa aceasta victorie, Lucescu si echipa sa au revenit pe primul loc in clasament.Oaspetii au deschis scorul in minutul 9 prin Anselmo, dar apoi Gomis a egalat pana la pauza din penalti in minutul 31.Dupa reluare, Saleh si acelasi Gomis au decis jocul, cu golurile lor din minutele 70 si 77, iar Al Hilal a bifat un nou succes, in runda cu numarul 14.Al Hilal si Al Nasr sunt la egalitate cu 30 de puncte, Hilal avand si un meci in minus de disputat. Al Wehda este pe 5.Partida dintre Al Hilal si Al Wahda a fost arbitrata de Ovidiu Hategan Razvan Lucescu a terminat recent pe locul 4 la Campionatul Mondial al Cluburilor cu echipa sa, dupa o finala mica pierduta la penaltiuri cu Monterrey, din Mexic.