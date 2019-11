Razvan Lucescu vs Jurgen Klopp: Ce urmeaza pentru tehnicianul roman dupa triumful din Liga Campionilor Asiei

Ziare.

com

Acolo, Razvan Lucescu ar putea avea parte de un meci de gala cu campioana Europei, Liverpool, si unul dintre cei mai apreciati antrenori ai momentului, Jurgen Klopp.Campionatul Mondial al Cluburilor e programat in perioada 11-21 decembrie, in Qatar.Al Hilal va incepe din sferturi, unde o va intalni pe Esperance de Tunis.In cazul unei calificari in semifinale, formatia din Arabia Saudita va juca impotriva castigatoarei Copei Libertadores, Flamengo.Apoi, intr-o posibila finala, Al Hilal poate da peste Liverpool.Al Hilal a castigat Liga Campionilor Asiei dupa o finala cu Urawa (Japonia), in care s-a impus cu scorul general de 3-0 (1-0 in tur, 2-0 in retur).I.G.