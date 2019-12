Suma uriasa pe care echipa lui Razvan Lucescu a castigat-o dupa calificarea in semifinalele CM al cluburilor

Ziare.

Campioana Asiei a trecut de castigatoarea Ligii Campionilor Africii, Esperance Tunis, scor 1-0, iar astfel si-a asigurat din partea FIFA o suma de bani uriasa.Al Hilal are garantata astfel deja suma de 2 milioane de dolari. In semifinale se va duela cu Flamengo, campioana Braziliei si castigatoarea Copei Libertadores si suma pe care echipa lui Razvan Lucescu o poate castiga poate creste.Premiile puse in joc de FIFA la CM al cluburilor sunt de 16,5 milioane de dolari. Daca Al Hilal nu trece de Flamengo si apoi castiga finala mica a competitiei, va intra in posesia unui cec de 2,5 milioane de dolari.Marea favorita a competitiei este Liverpool, castigatoarea UEFA Champions League, care va da piept in semifinale cu Monterrey din Mexic.Castigatoarea din Qatar se alege cu un premiu de 5 milioane de dolari.Al Hilal a castigat in acest sezon Liga Campionilor Asiei dupa o finala disputata in dubla mansa cu japonezii de la Urawa Red Diamonds. Tot in 2019, Lucescu a bifat eventul cu grecii de la PAOK Salonic.Citeste si:Meciul dintre Flamengo si Al Hilal va fi marti de la ora 19.30, televizat in Romania pe TVR 1 si TVR HD.