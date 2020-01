Un nou rezultat notabil pentru Razvan Lucescu

Ziare.

Castigatoarea Ligii Campionilor Asiei s-a calificat, joi, in semifinalele King Cup din Arabia Saudita.Al Hilal a trecut in sferturi de Ettifaq, scor 2-1, dupa prelungiri.Pentru trupa antrenata de tehnicianul roman a marcat Al Shehri, in minutele 4 si 96.Golul lui Ettifaq a venit in minutul 85 si a fost opera lui Kiss.Razvan Lucescu o antreneaza pe Al Hilal din vara anului trecut.I.G.