Victorie in deplasare pentru Al-Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, cu cinci goluri marcate

Al Hilal a castigat cu 5-0 in deplasarea de la Al Raed, in etapa a 2-a din campionatul Arabiei. Golurile au fost marcate de Khribin o dubla in minutele 6 si 80, Al Faraj in minutul 44, Gomis in minutul 59 si Eduardo in minutul 67.Hilal si Al Nasr sunt singurele formatii cu 6 puncte din 6 la debutul campionatului arab.Razvan Lucescu a semnat in aceasta vara cu arabii, dupa ce a plecat de la campioana Greciei, PAOK Salonic.Dupa doua etape, Hilal are si un golaveraj excelent: 9-2.Lucescu a calificat echipa si in sferturile Ligii Campionilor Asiei, acolo unde gruparea va da piept cu Al Ittihad, formatie din aceeasi tara.Fostul antrenor de la Rapid sau FC Brasov are un salariu urias la Hilal, de 4 milioane de euro, fiind unul dintre cei mai bine platiti antrenori romani in acest moment in strainatate.