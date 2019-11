Victorie pentru Razvan Lucescu in primul meci al finalei Ligii Campionilor Asiei

Ziare.

Sambata, in mansa tur a finalei, formatia saudita a trecut la limita, scor 1-0, de japonezii de la Urawa Red Diamonds.Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Carillo in minutul 60.Sauditii au mai avut cateva sanse de gol pe parcursul meciului, insa in cele din urma au fost nevoiti sa se multumeasca cu aceasta victorie la limita.Returul este programat pe 24 noiembrie in Japonia.Inaintea partidei Lucescu cel mic a recunoscut ca resimte presiunea, suporterii si sefii lui Al Hilal transmitandu-i ca asteapta trofeul la Ryadh.M.D.