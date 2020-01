Antrenorul lui Ajax i-a facut o analiza concisa lui Razvan Marin dupa ultima perioada in care a dezamagit

Ziare.

Despre fostul jucator de la Viitorul sau Standard Liege a vorbit deschis chiar antrenorul sau de la "lancieri", cunoscutul Erik ten Hag, care a analizat motivele pentru care romanul nu s-a impus in Olanda, desi a fost adus in Belgia pentru suma de 12,5 milioane de euro."Cred ca a facut un joc acceptabil cu Eupen (n.r.: un meci amical castigat cu 2-0 de Ajax). Razvan este adesea implicat in fazele de atac si are forta la dueluri. Noi jucam pe spatii mici. Cand vad cum, de exemplu, Van de Beek face asta acum... este o mare diferenta fata de sezonul trecut. Stie sa se elibereze de adversari, in spatii foarte mici. Razvan va trebui sa faca si asta. El poate juca cu adevarat un fotbal excelent, dar viteza lui de actiune trebuie sa creasca. 50% din achizitii nu au reusit. Cu siguranta este dificil sa te adaptezi la jocul pe care-l jucam. Razvan are o tehnica fabuloasa, va trebui sa o lege de o gandire rapida", a sunat analiza lui ten Hag, un antrenor dorit in trecut si de Dortmund sau FC Barcelona , pentru portalul de stiri ajaxshowtime.com Mijlocasul, care a primit cateva sanse bune la inceputul sezonului, a dezamagit si in ultima vreme mai mult a stat pe banca lui Ajax, campioana Olandei.Recent insa, mijlocasul de 23 de ani a fost titular in amicalul cu Eupen, de care amintea ten Hag mai sus, iar antrenorul romanului s-a grabit sa ii faca si o analiza fostului mijlocas de la Viitorul, dupa aceasta disputa.Ten Hag sustine ca Marin are calitati excelente, dar ca trebuie sa-si imbunatateasca viteza de reactie.Din vara, baiatul lui Petre Marin, fostul mare fundas al Stelei, a bifat doar 10 meciuri la Ajax, in care a oferit o pasa de gol si a primit doua cartonase galbene.D.A.