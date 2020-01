Antrenorul lui Ajax ii da o veste excelenta lui Razvan Marin

Ziare.

Tehnicianul sustine ca exista un grup de jucatori care ar putea pleca de la echipa, insa mijlocasul roman nu se afla in acesta.Mai mult, Ten Hag a lasat sa se inteleaga faptul ca s-ar putea baza mai mult pe internationalul "tricolor" in partea a doua a sezonului."Avem nevoie de un lot care sa ne permita sa luptam pe trei fronturi. Intotdeauna exista acea categorie de jucatori carora le-a fi mai bine sa fie imprumutati la alte formatii. Marin nu face parte din acea categorie. Cred ca el va ramane la noi", a spus tehnicianul intr-o conferinta de presa.In ultima perioada s-a discutat tot mai mult despre o eventuala plecare a lui Razvan Marin de la Ajax.Fotbalistul pe care "lancierii" au platit 12,5 milioane de euro nu a reusit sa se integreze in echipa lui Ten Hag si a folosit tot mai putin pe parcursul sezonului.Brugge ar fi formatia interesata de serviciile lui Marin, mai ales ca jucatorul a dat un randament excelent in campionatul Belgiei.M.D.