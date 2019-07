Antrenorul lui Ajax, prima reactie dupa un debut minunat al lui Razvan Marin in Olanda, cu un prim trofeu cucerit

Ziare.

2-0 a fost scorul pentru Ajax in meciul cu rivala de la PSV, iar Razvan Marin a facut un joc foarte bun, fiind laudat de antrenorul sau dupa meci, care a incercat o paralela cu Frankie de Jong, fost jucator la Ajax, cumparat in aceasta vara de Barcelona pentru 75 de milioane de euro."Joaca in aceeasi pozitie, dar sunt tipologii diferite de jucatori . Nu poti sa ii compari. Marin este un jucator dinamic, foarte inzestrat, cu o buna cunoastere a jocului. Trebuie sa se dezvolte, dar are toate calitatile pentru a o face", a vorbit Erik Ten Hag, fost antrenor la Borussia Dortmund, dupa meci, conform portalului voetbalprimeur.nl La 22 de ani, Razvan Marin a fost cumparat in aceasta vara de Ajax de la Standard Liege din Belgia, el incepand fotbalul in Romania la Viitorul lui Hagi.Razvan Marin a avut cele mai multe recuperari si interceptii dintre fotbalistii lui Ajax in meciul de sambata. El a fost pe locul secund la atingeri de balon, 78, dupa Daley Blind, cu 80.Ajax va evolua in turul III preliminar UEFA Champions League, intr-o dubla mansa cu PAOK Salonic, fosta echipa a lui Razvan Lucescu D.A.