Capitanul lui Ajax i-a luat apararea lui Razvan Marin dupa un debut nefericit in prima liga olandeza: E nevoie de ceva timp

Chiar fostul mare jucator al lui Ajax, Marco Van Basten a fost cel care l-a mustrat pe roman, atacandu-l pentru modul in care s-a pozitionat la primul gol primit de "lancieri".Totusi, unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren ai lui Ajax in aceasta partida, sarbul Dusan Tadici, capitanul lui Ajax si omul care a egalat la 2 in minutul 75, i-a luat apararea lui Razvan, dar si a lui Lisandro Martinez, care si el a facut un meci slab:"Amandoi sunt jucatori foarte buni, insa mai au nevoie de ceva timp pentru a se adapta. E normal sa se intample asta. Amandoi au venit la un club nou cu o filosofie diferita de cea cu care erau obisnuiti. Sunt sigur ca lucrurile se vor imbunatati cu timpul", a punctat sarbul pentru presa din Olanda, imediat dupa meci.Marin a fost titular in deplasarea cu Vitesse, dar a fost inlocuit in minutul 68.Fostul jucator de la Standard Liege sau Viitorul a fost adus in Olanda pentru 12,5 milioane de euro in aceasta vara la echipa care sezonul trecut a bifat semifinalele UEFA Champions League.Saptamana viitoare, Ajax va da piept cu PAOK Salonic in prima mansa a turului III preliminar din Liga Campionilor.D.A.