Cifre impresionante pentru Razvan Marin dupa o noua victorie a lui Ajax, noua lidera a Olandei

Ziare.

com

Fostul jucator de la Viitorul a mai bifat o victorie in Olanda, scor 4-1 in deplasarea de la Venlo, iar AFC a urcat pe primul loc in Eredivisie dupa acest succes. Golurile au fost marcate de Ziyech, Tadici, Huntelaar si Neres.Marin a jucat titular in linia de mijloc, alaturi de Daley Blind si Van de Beek, avand o evolutie extrem de apreciata, avand 105 atingeri de balon in 90 de minute, reusind si 86 de pase, procentajul de reusita al acestor pase fiind unul foarte bun, de 95,6%!Romanul a fost insa, din pacate, driblat poate prea usor la singurul gol primit de "lancieri", iar la finalul partidei a fost notat cu 7, avand cea mai buna nota dintre mijlocasii lui Ajax.Pentru olandezi urmeaza meciul din play-off-ul Champions League, marti in deplasare la APOEL Nicosia, de la ora 22, LIVE score pe Ziare.com.Baiatul lui Petre Marin a si castigat deja in aceasta vara un prim trofeu cu Ajax, e vorba de Supercupa Olandei, dupa o finala cu PSV.Marin e un titular obisnuit si al nationalei mari a Romaniei, care se lupta pentru calificarea la EURO 2020, avand urmatorul meci pe 5 septembrie cu Spania.