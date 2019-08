Critici aspre pentru Razvan Marin dupa un meci sters la Ajax in Champions League

Ziare.

com

Mijlocasul roman este pus la zid de fanii "lancierilor", care cer deja ca el sa plece de la echipa."Linia mediana a primit critici dure, jucatorii, in special Razvan Marin, fiind acuzati pentru jocul slab si pentru cartonasele galbene primite. Fanii se intreaba de ce fostul jucator al lui Standard Liege nu a fost schimbat mai repede. Pentru altii, el pur si simplu nu este la nivelul lui Ajax, semifinalista anul trecut in Liga.E incet, gandeste fazele greu si e periculos pentru propria echipa. Pe scurt, ar trebui vandut cat mai repede si cu banii primiti el cumparat un alt jucator", noteaza footnews.be , care reia apoi o parte dintre criticile primite de Marin in mediul online.Si antrenorul gruparii din Amsterdam, Erik ten Hag, l-a criticat public pe jucatorul roman dupa aceasta partida."Nu a fost la nivelul la care suntem obinuiti, insa este inca in perioada de acomodare. Asa si trebuie, insa noi jucam in Liga Campionilor si avem nevoie de rezultate. El trebuie sa constientizeze asta. Are o pozitie importanta pe teren, insa cred ca va invata si ca se va adapta la jocul nostru, iar in final va deveni mai bun", a spus ten Hag.Razvan Marin a fost titular in meciul celor de la Ajax cu APOEL, incheiat la egalitate, scor 0-0.Romanul a gresit destul de mult si a primit cartonas galben inca din prima repriza, fiind schimbat dupa o ora de joc.Returul play-off-ului Champions League este programat saptamana viitoare si sunt sanse mari ca Marin sa vada meciul de pe banca de rezerve.M.D.