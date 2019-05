Federatia Romana de Fotbal reactioneaza dupa ce Ajax i-a cerut lui Razvan Marin sa nu mearga la EURO 2019

Ziare.

Consilierul federal Andrei Vochin a acuzat in termeni duri FIFA , spunand ca regulamentul "este stupid"."E greu ca Federatia sa poata face ceva in acest caz, in conditiile in care clubul este hotarat sa il tina. Este un regulament stupid, dar trebuie respectat. Daca nu va merge la CE U21, Razvan Marin are avantajul unei integrari mai rapide la Ajax si va putea astfel sa ajute nationala de seniori in meciurile din toamna din preliminariile Euro 2020", a spus Vochin la Telekom Sport.Conform regulamentului FIFA, cluburile nu sunt obligate sa le permita jucatorilor prezenta la turneele finale care nu sunt de seniori.Tocmai din acest motiv, FRF negociaza cu cei de la Ajax in speranta ca Marin va fi totusi prezent la turneul final.Olandezii au platit 12.5 miilioane de euro pentru a-l cumpara pe mijlocasul central de la Standard Liege 18 iunie Romania-Croatia21 iunie Anglia-Romania24 iunie Franta-RomaniaC.S.