Gica Hagi, nemultumit de tratamentul de care are parte Razvan Marin

Regele s-a aratat deranjat de faptul ca numeroasele critici primite de Marin in Olanda au fost preluate si in Romania."Avem un jucator care joaca la Ajax titular, care face lucrurile si vorbim de ce zice un Gigel sau Ionel. In loc sa tinem cu jucatorii nostri, in loc sa ne bucuram de ei, ca sunt la Ajax, la Genk. O sa vina si randul lor. Au jucat si titulari. Razvan Marin are 22 de ani si este titular la Ajax. Cand o sa mai ajunga un fotbalist acolo? Si noi criticam, scriem negativ despre el. Ori vrem sa distrugem tot ce e mai bun.In afara, competitie e mare. Dati-le timp sa se adapteze. Acolo comanda antrenorul, nu bla bla bla, unul care vorbeste. Care e platit sa vorbasca si are interesul lui sa critice. Saracii copii. Ce e in mintea lui Razvan cand vede ce se intampla la el acasa", a spus Hagi, citat de Telekom Sport.Razvan Marin a fost cumparat de Ajax Amsterdam in aceasta vara, cu 12.5 milioane de euro, de la Standard Liege Evolutiile sale au fost mult sub asteptari, motiv pentru care oamenii din fotbal din Olanda il critica aproape zilnic.C.S.