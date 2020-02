In Olanda se cere pedepsirea antrenorului lui Ajax, dupa ce a platit o suma impresionanta pentru un jucator roman

Ziare.

Fotbalistul roman a fost criticat adesea in ultimele luni de presa din Olanda. Jurnalistii batavi merg si mai departe acum si cer chiar pedepsirea antrenorului Erik ten Hag pentru ca l-a adus pe Marin."Mi se pare de neinteles ce s-a intamplat. Dupa doua meciuri impotriva lui Standard Liege , Erik ten Hag a spus 'Il vreau cu adevarat pe Marin'. Daca Overmars (directorul lui Ajax - n.red.) este intelept, nu-l va mai lasa niciodata pe Ten Hag sa se bage in politica de transferuri. Sa se ocupe de antrenorat si atat!", a spus jurnalistul Mike Verweij de la publicatia De Telegraaf, citiat de Voetbal Primeur Razvan Marin a fost cumparat in vara de Ajax de la Standard Liege, pentru 12.5 milioane de euro.El a bifat doar 10 meciuri in campionatul Olandei pentru Ajax (503 minute), dar in ultimele luni a fost trecut pe linie moarta.Tocmai de aceea, Marin ar putea pleca de la Ajax in vara.C.S.