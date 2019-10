Mesajul antrenorului lui Ajax pentru Razvan Marin, dupa o ultima perioada foarte slaba a romanului in Olanda

Ziare.

In ultimele 6 meciuri , mai exact, Marin a bifat doar 90 de minute pentru Ajax, iar Petre Marin, fostul mare fundas al Stelei, tatal mijlocasului roman, a oferit ultimele informatii despre nemultumirile pe care le are antrenorul sau Erik ten Hag:"In 17 partide oficiale ale lui Ajax, a jucat in 10. 100% nu e multumit ten Hag. A vorbit cu antrenorul. I-a spus - asta e sansa, trebuie sa iti astepti sansa. Echipa merge foarte bine, cei care au intrat in locul tau joaca foarte bine. Ai ajuns la un club important, toti vor sa joace -. Nu stiu ce i-a lipsit. Eu sunt cel mai mare critic al lui, i-am spus dupa primele doua meciuri ca nu este bine. Nu era Razvan pe care il stiam eu de la Standard. Trebuie sa o ia de la capat si pe partea mentala", a declarat Petre Marin pentru televiziunea DigiSport, la emisiunea Fotbal Club.Marin este acum in lotul Romaniei pentru dubla cu Feroe si Norvegia din preliminariile EURO 2020, iar prima partida are loc sambata de la ora 19, in deplasare in Feroe, meci LIVE pe Ziare.com.Razvan, fost jucator la Viitorul , a fost adus in aceasta vara de Ajax pentru 12,5 milioane de euro, de la Standard Liege D.A.