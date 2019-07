Oferte spectaculoase pentru Razvan Marin: Cum l-a convins antrenorul lui Ajax sa mearga la Amsterdam

Ziare.

Tatal mijlocasului, fostul international Petre Marin, spune ca formatii din cele mai puternice campionate de pe continent erau interesate de Razvan, insa acesta a optat pana la urma pentru Ajax.Asta pentru ca ten Hag i-a promis ca va fi un om de baza la Amsterdam si ca va avea multe oportunitati de a demonstra ca este un jucator de calitate."Ei au fost siguri ca trebuie sa faca acest transfer pentru ca evolutiile lui, tot ce s-a intamplat in acel playoff si evolutiile lui din campionat, erau siguri ca o sa intre in competitie cu alte cluburi. Nu au vrut sa faca un fel de licitatie si au reusit sa faca transferul inainte de terminarea campionatului. Noi, in momentul cand am auzit de interesul lor, va spun sincer ca erau discutii cu alte cluburi poate mai importante decat Ajax, inclusiv din punct de vedere financiar pentru noi si pentru Standard. Au fost echipe din Italia, echipe importante, echipe din Spania si din Anglia au fost vreo doua echipe, chiar si din Germania au fost anumite discutii. Au fost oferte cam din orice campionat din top 5.Razvan a avut doua sau trei intalniri cu antrenorul pana sa semneze cu Ajax. Dupa prima discutie, le-a spus lui Overmaars si lui Van Der Saar:. A zis:. Si chiar asta i-a spus si lui Razvan in momentul in care a semnat:. In momentul cand Overmaars l-a sunat pe Pietro, i-a spus, Pietro, nu stiu ce s-a intamplat, dar daca nu reusesc sa conving jucatorul si familia sa vina sa semneze, am o problema", a dezvaluit Petre Marin la Telekomsport Razvan Marin a fost transferat de Ajax inca din iarna, el fiind o proritate pentru antrenorul "lancierilor".Acum este de asteptat ca romanul sa il inlocuiasca in primul "11" pe Frenkie de Jong, mijlocas vandut tot in iarna la Barcelona