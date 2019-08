Oficialii lui Ajax, alertati de evolutia lui Razvan Marin: Joaca ingrozitor de prost

Ziare.

Marco Timmer, unul dintre scouterii echipei, spune ca Razvan Marin "joaca ingrozitor de prost", insa cere rabdare cu mijlocasul roman."Razvan Marin joaca ingrozitor de prost, insa trebuie sa-i dati timp. Antrenorul Ten Hag s-a gandit sa-l tina rezerva pe Razvan, dar intrebarea este: vrea sa schimbe sistemul sau sa-i dea incredere lui Marin cu riscul ca acesta sa greseasca, asa cum a facut-o in Cipru?", a spus Timmer pentru revista Voetbal International.Razvan Marin a fost cumparat de Ajax Amsterdam in aceasta vara, cu 12.5 milioane de euro, de la Standard Liege Evolutiile sale au fost mult sub asteptari, motiv pentru care oamenii din fotbal din Olanda il critica aproape zilnic.C.S.