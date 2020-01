Petre Marin, despre o posibila plecare a fiului sau de la Ajax Amsterdam

Ziare.

Fostul fotbalist al lui FCSB spune ca Ajax nu va fi de acord cu imprumutul acestuia in Belgia, la Club Brugge."Nu cred ca se pune problema unui imprumut. Doar sa vina cei de la Club Brugge sa ofere 15-20 de milioane pentu Razvan. Altfel nu cred ca se pune problema sa plece de la Ajax", a afirmat Petre Marin, intr-o interventie la Digi Sport "Antrenorul a spus ca se bazeaza pe el, asta conteaza. Acum sunt in Olanda, la Razvan, asteptam meciul de duminica", a mai spus acesta.12,5 milioane de euro a platit Ajax pentru Razvan Marin in vara, cand l-a transferat de la Standard Liege.Doar 709 minute a jucat Razvan Marin la Ajax Amsterdam in acest sezon.