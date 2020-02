Razvan Marin a explicat pentru presa din Olanda motivul pentru care a ramas la Ajax

Ziare.

Marin a fost adus de la Standard Liege vara trecuta pentru 12,5 milioane de euro, dar dupa cateva aparitii la rand ca titular, a dezamagit si a luat loc pe banca de rezerva, nemaifiind preferat de antrenorul Ten Hag.Fostul jucator de la Viitorul a vorbit in presa din Olanda de situatia sa de la liderul batav, recunoscand ca in trecutul apropiat a avut mai multe oferte sa paraseasca echipa: "Am avut multe oferte si toate tentante. Au fost oferte bune si pentru mine si pentru Ajax.Dar am vazut ca Ajax nu vrea sa renunte deloc la mine, iar aceasta decizie am interpretat-o ca pe un compliment. Daca antrenorul ar fi crezut ca nu sunt deloc valoros, Ajax mi-ar fi dat drumul sa plec. De aceea, sper ca pe viitor sa joc mai mult", puncta fotbalistul roman de 23 de ani intr-o interventie pentru Ajax Show Time Presa olandeza a scris in aceasta iarna de interesul lui Club Brugge, lidera din Belgia, pentru un imprumut pe 6 luni al romanului.Mutarea nu s-a mai concretizat, iar Marin in acest sezon pentru Ajax are doar 16 meciuri bifate, cu 709 minute la activ, pierzandu-si treptat locul de titular in ultimele 2-3 luni. Din 22 decembrie nu a mai evoluat in prima liga olandeza Marin, de la meciul Ajax - ADO den Haag.In prezent, Razvan are o cota de piata de 12 milioane de euro.D.A.Vezi si: