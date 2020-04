Razvan Marin a fost pus pe lista neagra la Ajax si va fi cedat in vara - presa

Ziare.

com

Mijlocasul roman adus de la Standard Liege nu s-a impus in acest sezon in primul 11 al lui Erik ten Hag. Ex-jucatorul celor de la Viitorul a prins doar 10 partide la Ajax, intre care in doar 5 meciuri a intrat ca titular.Marin, baiatul fostului fundas stanga de la Steaua , Petre Marin, va fi pus pe lista de transferuri de la Ajax, dupa cum anunta presa olandeza prin revista Voetbal International Echipa va pierde in vara mai multi jucatori , printre care portarul Onana, Tagliafico, Ziyech si Donny van de Beek. Fix pe postul lui Marin, gruparea in alb si rosu vrea sa aduca un jucator al Barcelonei, e vorba de Pedri, un tanar jucator de 17 ani cumparat anul trecut de la Las Palmas.Catalanii l-au cumparat cu 5 milioane de euro in 2019, dar acum vor sa il cedeze pentru o suma de 4 ori mai mare. Barcelona trebuie sa vanda mai multi jucatori pentru a respecta in vara fair -play-ul financiar.Razvan Marin a fost cumparat vara trecuta de Ajax de la Standard Liege pentru suma de 12,5 milioane de euro. La olandezi a cucerit un singur trofeu, Supercupa Olandei, meci in care a fost titular.Vezi si:D.A.