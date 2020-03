Razvan Marin a oferit raspunsul sau pentru oferta primita de la Club Brugge

Ziare.

Pana in acest moment, Marin a bifat doar 10 meciuri la Ajax, in care a oferit o singura pasa de gol. A mai evoluat si in doua partide din Cupa Olandei, fara sa fie utilizat nici macar un minut in grupele Champions League.In ultima perioada, mai multe echipe din Europa s-au aratat interesate de romanul de 23 de ani, printre care si Club Brugge, belgienii fiind cei mai insistenti. Ei au facut o oferta de imprumut in iarna, dar Ajax nu a dorit sa il lase sa plece. Conform portalului belgian voetbal24.be , Razvan Marin le-a comunicat oficialilor clubului belgian, prin intermediul impresarului sau, ca doreste sa mai ramana la Ajax pana in vara, pentru a-si juca ultima carte.Daca nu va mai primi sanse pana atunci, se va gandi sa dea curs ofertei din Belgia. Club Brugge va fi nevoita sa plateasca atunci suma de 15 milioane de euro pentru roman.In iarna, Brugge si Antwerp au inaintat oferte de imprumut pentru roman de la Ajax, dar el nu a fost lasat sa plece.Ajax a fost eliminata recent in semifinalele Cupei Olandei, dar si de catre Getafe din Europa League, ramanand sa se axeze strict pe campionat , daca acesta va mai continua, avand in vedere pandemia de coronavirus.12,5 milioane de euro a platit Ajax pentru Marin, fostul jucator de la Viitorul , in vara trecuta, de la Standard Liege.Baiatul fostului stelist Petre Marin are o cota de piata in prezent de 10 milioane de euro.D.A.