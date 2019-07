Razvan Marin, analizat de presa olandeza dupa triumful din Supercupa in primul meci ca titular la Ajax

Ziare.

Romanul a fost de altfel laudat si de antrenorul Ten Hag, care a facut o scurta paralela cu fostul mijlocas al lui Ajax, De Jong, vandut de olandezi in aceasta vara la Barcelona Mijlocasul roman a fost adus in aceasta vara pentru 12,5 miloane de euro de la Standard Liege , bifand sambata toate minutele pentru Ajax, fiind laudat apoi de presa batava."Este absurd sa il compari cu De Jong, dar romanul n-a dezamagit deloc", au titrat cei de la De Telegraaf, in timp ce cotidianul sportiv De Volkskrant mai nota: "Frenkie a lasat o gaura prin transferul sau la FC Barcelona, iar Ajaxul cu Razvan Marin in compartimentul median a aratat sambata foarte auster".Romanul a avut cu PSV cele mai multe recuperari si interceptii, fiind pe locul 2 la capitolul atingeri de balon, 78, dupa Blind, cu 80.Este al doilea trofeu din cariera pentru Marin, dupa Cupa Belgiei in 2018 cu Standard.Ajax are acum 9 Supercupe ale Olandei in palmares si se pregateste pentru duelul in dubla mansa cu PAOK Salonic din turul III preliminar UEFA Champions League.D.A.