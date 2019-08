Razvan Marin, criticat de marele Van Basten dupa debutul la Ajax in prima liga a Olandei. Si suporterii au fost nemultumiti

Prima analyse van Marco van Basten over defensieve positionering van Razvan Marin tegen Vitesse. Was tegen PSV ook al niet optimaal #vitaja pic.twitter.com/EyWOP75eTB - Pieter Zwart (@PieterZwartNL) August 3, 2019

A fost 2-2 intre Ajax si Vitesse Arnhem, Razvan Marin fiind titular si avand o ratare mare, singur din cativa metri. Dupa ce a fost titular si integralist in Supercupa Olandei, castigata cu PSV, Marin a facut un meci slab cu Vitesse si a fost inlocuit in minutul 68.La pauza partidei, marele jucator batav Marco Van Basten l-a criticat pe roman pentru pozitionarea sa gresita in teren, care a dus la marcarea primului gol al partidei, prin Bero, 1-0 pentru Vitesse.La finalul partidei, unul dintre fanii lui Ajax l-au criticat dur pe roman, printr-o postare facuta pe reteaua de socializare Twitter : "Chiar am platit bani pe tine?", i-a scris un suporter nervos dupa acest egal din prima etapa Iata mai jos rezumatul VIDEO al partidei:Golurile lui Ajax au fost marcate de Van de Beek si Tadici, ultimul egaland in minutul 75.Razvan Marin a fost adus in Olanda de la Standard Liege in aceasta vara pentru 12,5 milioane de euro.D.A.