Razvan Marin, despre sansele irosite la Ajax in ultima perioada. Cum vrea mijlocasul roman sa revina in "primul 11" al "lancierilor"

Dupa ce a cucerit ca titular Supercupa Olandei, Razvan Marin si-a pierdut postul de titular, iar acum a incercat sa gaseasca si cateva explicatii despre aceasta masura:"Normal, nu e o situatie tocmai placuta in momentul de fata, dar, pana la urma, cand am semnat cu Ajax, stiam ca este un club mare, unde este o concurenta enorma pe fiecare post si bineinteles ca in contract nu scrie nicaieri ca voi juca titular toate meciurile", a fost reactia lui Marin, fostul jucator de la Viitorul , pentru DigiSport, la emisiunea Digi Sport Matinal.Jucatorul de nationala Romaniei a explicat ca isi asteapta sansa sa revina in primul 11 la Ajax, acolo unde era vazut drept inlocuitorul lui De Jong, plecat in aceasta vara la Barcelona "La inceput de sezon am jucat, am avut sansa mea si..nu stiu.. astept din nou sa-mi vina sansa. Eu imi vad de treaba mea, muncesc in continuare la antrenamente, sunt la fel de serios, am inceput sa fac si ceva suplimentar si sunt sigur ca va fi bine.Poate si eu am gresit putin ca am pus prea multa presiune pe faptul acesta, pur si simlu mi-am impus mie ca trebuie sa joc foarte bine si, probabil, si asta este un motiv pentru care n-am avut evolutiile asteptate. Nu stiu exact ca nota sa-mi dau, oamenii de pe televizor si de prin studiouri sunt mai in masura sa vorbeasca despre acest lucru", a mai adaugat tanarul roman de 22 de ani.Ajax va evolua in marele derbi al Olandei, in deplasare la PSV, duminica de la ora 17.45, iar Razvan Marin nu e anuntat ca titular la oaspeti.Citeste si:D.A.