Razvan Marin dezvaluie ce l-a impresionat cel mai mult dupa transferul la Ajax

Marin afirma ca a ramas cu adevarat impresionat de conditiile gasite in Olanda, care nu se compara cu ce a mai intalnit pana acum."Cel mai mult m-au surprins facilitatile si profesionalismul clubului. Totul, de fapt! La fiecare pas observi ca Ajax e un club foarte mare. E cu un pas inainte fata de ce am intalnit la Standard si la natiionala Romaniei. Multumita lui Ajax ma pot dezvolta ca jucator. Sunt micile detalii care fac acest club sa fie enorm", a afirmat Marin pentru Ajax Life. Razvan Marin a fost cumparat in aceasta vara de Ajax de la Standard Liege , cu 12.5 milioane de euro.Dupa acest transfer, gruparea olandeza nu i-a permis lui Marin sa mearga la EURO U21 din dorinta de a-l integra cat mai rapid in echipa.Fotbalistul a lasat o impresie buna in cantonamentul din aceasta vara si se asteapta sa inceapa sezonul ca titular.C.S.