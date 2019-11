Razvan Marin explica de ce nu se impune la Ajax

Ziare.

com

Internationalul roman spune ca ii este dificil sa se integreze intr-o formatie care anul trecut ajungea pana in semifinalele Champions League, insa recunoaste onest ca nici el nu a fost la nivelul asteptarilor."E greu pentru ca am mers la o echipa care anul trecut juca semifinala Champions League si bineinteles ca nu era usor. Dar eu la inceput am avut sansa mea, din pacate, bineinteles cu toate aceste lucruri, cu adaptarea, cu acomodarea cu baietii, nu am fost la nivelul asteptarilor.Bineinteles ca si eu personal ma asteptam la ceva mai mult de la mine, dar usor, usor o sa vina pentru ca simt anumite lucruri si sunt in continuare pozitiv si sunt sigur ca totul va fi bine" a declarat Razvan Marin la Telekomsport.Mijlocasul in varsta de 23 de ani a fost cumparat de Ajax cu 12,5 milioane de euro si era vazut de multi drept inlocuitorul lui Frenkie De Jong, insa nu a reusit sa dea randamentul asteptat.Dupa cateva meciuri in care a fost fortat in primul "11", el a ajuns sa stea mai mult pe banca de rezerve in asteptarea ocaziei de a demonstra ce poate.M.D.