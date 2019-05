Razvan Marin face un anunt neasteptat dupa transferul la Ajax

Ziare.

Jucatorul cumparat de Ajax cu 12.5 milioane de euro nu este lasat de gruparea olandeza sa participe la turneul final deoarece "lancierii" nu-si doresc sa rateze cantonamentul din aceasta vara pentru a-l integra cat mai rapid.Marin spune ca se afla intr-o situatie delicata si ca nu stie momentan daca va putea merge la turneul final de tineret."Nu stiu, e un subiect delicat pentru mine, nu prea am multe de spus despre acest lucru. Vom vedea, voi lasa clubul sa decida ce e mai bine pentru mine si antrenorul echipei nationale.Eu am spus tot timpul ca mi-as dori sa joc pentru U21 la Euro, dar s-au schimbat multe lucruri intre timp si chiar e o situatie foarte delicata", a spus Razvan Marin, citat de Telekom Sport.Daca Marin va rata turneul final, Mirel Radoi mai are la dispozitie jucatori precum Tudor Baluta, Dragos Nedelcu si Alexandru Cicaldau.18 iunie Romania-Croatia21 iunie Anglia-Romania24 iunie Franta-RomaniaC.S.