Razvan Marin, folosit ca moneda de schimb de Ajax pentru un posibil transfer in vara - presa

Conducerea lui Ajax e decisa sa renunte la serviciile romanului, care nu a convins deloc la Ajax. Mijlocasul de 23 de ani a evoluat doar in 10 partide in acest sezon din Tarile de Jos si acum e gata sa plece din Regat.Ajax va cauta in vara sa se intareasca si il va folosi pe Marin ca moneda de schimb. Olandezii sunt interesati de Krepin Diatta, de la Brugge, evaluat la 20 de milioane de euro si de Jonathan David, de la Gent, evaluat la 22 de milioane de euro. Daca se vor intelege cu una din aceste grupari, Ajax il va folosi ca moneda de schimb pe Marin, dupa cum anunta portalul Soccer News.Astfel, baiatul lui Petre Marin s-ar putea intoarce in Belgia, acolo unde a evoluat doua sezoane si jumatate pentru Standard Liege , rastimp in care a bifat 80 de meciuri si a reusit sa inscrie 14 goluri Cota de piata a internationalului roman este de 8 milioane de euro.Citeste si:D.A.