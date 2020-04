Razvan Marin, folosit ca moneda de schimb: Unde ar putea ajunge mijlocasul roman

Ziare.

com

Presa din Olanda anunta ca pe urmele internationalului roman s-ar aflat Club Brugge, iar Ajax le-a propus belgienilor un schimb de jucatori.Campioana Olandei e dispus sa-l ofere pe Razvan Marin plus o suma de bani in schimbul atacantului senegalez Krepin Diatta, cotat la 19 de milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.Razvan Marin, cumparat de Ajax in vara trecuta de la Standard Liege cu 12,5 milioane de euro, a avut evolutii dezamagitoare in tricoul "lancierilor".Dupa un inceput promitator, internationalul roman in varsta de 23 de ani s-a stins treptat si a ajuns sa fie trimis pe banca de rezerve.Doar 808 minute a jucat Razvan Marin pentru Ajax Amsterdam.I.G.