Razvan Marin, inclus in echipa marilor dezamagiri ale acestui sezon din Tarile de Jos

La 23 de ani, internationalul roman, al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Ajax, este considerat acum o mare dezamagire a acestui sezon din Olanda.Jurnalistii batavai de la portalul voetbalzone.nl l-au inclus din pacate pe roman in echipa tip a marilor dezamagiri din aceasta stagiune: Xavier Mous (PEC Zwolle) - Timo Baumgartl (PSV), George Johnston (Feyenoord), Laurens De Bock (ADO The Hag), Toni Lato (PSV) - Liam Kelly (Feyenoord), Razvan Marin (Ajax) - Sam Schreck ( FC Groningen) - Ritsu Doan (PSV), Ryan Babel (Ajax), Bruma (PSV).Cei din Tarile de Jos i-au facut si o scurta caracterizare lui Marin, baiatul fostului mare fundas stanga al Stelei, Petre Marin: "Marin a fost adus dupa plecarea lui De Jong la Barcelona si a costat 12.5 milioane de euro. Marin nu pare sa calce pe urmele predecesorului sau. El nu a reusit sa marcheze vreun gol, avand doar 10 prezente in Erevidisie".Aceeasi presa din Olanda scria in urma cu putin timp de iminenta plecare a lui Marin in aceasta vara la Club Brugge, campioana Belgiei, echipa care il doreste cu ardoare pe Razvan inca din iarna, cand a dorit sa il imprumute.Razvan Marin a plecat in Romania de la Viitorul lui Hagi, a fost cumparat de Standard, iar vara trecuta era cumparat de Ajax pentru suma de 12,5 milioane de euro.D.A.Citeste si: