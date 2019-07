Razvan Marin, laudat dupa debutul la Ajax

Ziare.

Mijlocasul roman, adus in aceasta vara de la Standard Liege, a fost titular in meciul amical disputat de lancieri cu Istanbul Basaksehir.Folosit la mijlocul terenului alaturi de Van de Beek si Eiting, Razvan Marin a facut un joc solid, iar site-ul oficial al lui Ajax a remarcat ca a fost implicat in mai toate actiunile lui Ajax.Fotbalistul in varsta de 23 de ani a fost inlocuit la pauza, antrenorul lui Ajax, Erik ten Hag, trimitand in teren alti 11 jucatori."Sunt fericit dupa acest prim joc. Am invatat fotbal de la Hagi, iar el se inspira de la Ajax si FC Barcelona, asa ca sunt familiarizat cu aceasta filozofie de joc", a spus Marin dupa terminarea partidei.12,5 milioane de euro a platit Ajax pentru a-l transfera pe Razvan Marin de la Standard Liege.I.G.