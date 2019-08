Razvan Marin, meci foarte bun intr-o victorie a lui Ajax cu cinci goluri marcate. Pasa superba de gol pentru Huntelaar (Video)

Ziare.

Fostul jucator de la Standard Liege a fost titular si integralist pentru gazdele de pe Yohann Cruyff Arena, participand la faza de constructie a patru dintre cele 5 goluri bifate de Ajax, care a triumfat lejer, scor 5-0, plus pasa decisiva de gol la ultima reusita a serii.Ajax a inceput bine cu gol in minutul 27, prin Van de Beek, acesta fiind urmat de Ziyech si apoi Tadici, sarbul capitan al "lancierilor". Huntelaar, introdus dupa pauza, in minutul 72, a marcat ultimele doua goluri ale intalnirii.La cel de-al doilea gol al fostului star de la Real Madrid si Milan, Razvan Marin a trimis o pasa superba, peste toata apararea oaspetilor, iar Huntelaar a marcat dupa o respingere a portarului initial, gol validat de VAR care a trebuit sa releve daca olandezul se afla sau nu in offside.Ajax va evolua saptamana viitoare in deplasare la Venlo, in runda a treia de campionat . Dar pana atunci, are loc meciul decisiv cu PAOK din mansa secunda a turului III preliminar din Champions League, dupa 2-2 in tur, in Grecia.Meciul bun facut de Marin acum vine dupa un debut nefericit in prima etapa, cu Vitesse, scor 2-2, cand Razvan, fost jucator la Viitorul , a fost criticat de marele Van Basten pentru pozitionarea gresita la unul dntre golurile primite de Ajax.Romanul a intrat in partea secunda a intalnirii de la PAOK, ratand si o buna sansa de gol.Baiatul lui Petre Marin a fost cumparat de Ajax de la Standard pentru 12,5 milioane de euro.