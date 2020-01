Razvan Marin pleaca de la Ajax dupa numai 6 luni!

Ziare.

Publicatia belgiana RTBF , care citeaza cotidianul Het Nieuwsbald, anunta ca mijlocasul roman in varsta de 23 de ani este dorit de FC Brugge.Campioana Belgiei a facut deja o prima oferta pentru Marin, care a fost, insa, refuzata de lancieri.Brugge nu renunta si pregateste o noua ofensiva pentru a-si asigura serviciile jucatorului care in vara a fost transferat de Ajax de la Standard Liege in schimbul a 12,5 milioane de euro.La Ajax, Razvan Marin a dezamagit si a prins rar formatia de start.Doar 709 minute a jucat Razvan Marin la Ajax Amsterdam in acest sezon.12 milioane de euro e cota internationalului roman, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.