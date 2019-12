Razvan Marin primeste critici din ce in ce mai dure in Olanda: "E un fotbalist mediocru"

Ziare.

Romanul nu a mai fost titular la "batavi" de circa 3 luni, de la finele lui septembrie, intr-un meci castigat clar de Ajax cu Sittard, scor 5-0.Iar Marin primeste din ce in ce mai multe critici in Olanda, ultima venind din partea unui fost international, Wim Kieft. Acesta s-a exprimat despre roman intr-un interviu pentru cotidianul De Telegraaf: "Nivelul lui Ajax este prea ridicat pentru Razvan Marin. Romanul a fost o achizitie scumpa, care s-a dovedit pana la urma un fotbalist mediocru", puncta dur Kieft.Kieft este un fost atacant central al lui Ajax, campion european cu Olanda in 1988, castigator a 6 titluri in Eredivisie, plus a 4 Cupe ale Olandei. Plus, are in vitrina si o Supercupa a Olandei in 1992, dar si Cupa Campionilor Europeni, cu PSV insa, in 1988.A primit Gheata de Aur in 1982.Revenind la Razvan Marin, acesta a bifat doar 13 meciuri la Ajax, in toate competitiile, de la venirea sa. A reusit o singura pasa de gol."Evident ca este mereu dificil la inceput, dar trebuie sa te obisnuiesti si sa te acomodezi. Sunt foarte fericit cu alegerea pe care am facut-o si ca sunt aici. La inceput a trebuit sa ma acomodez inclusiv cu ritmul, cu sedintele de pregatire, dar acum m-am acomodat", puncta fostul jucator de la Viitorul intr-un interviu acordat presei locale din "Tara Lalelelor".La nationala mare a Romaniei, Marin a strans 21 de jocuri, avand acum o cota de piata de 13.5 milioane de euro.D.A.