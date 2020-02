Razvan Marin primeste inca o serie de critici in Olanda, desi nu mai joaca la Ajax din ianuarie

Ziare.

com

Marin nu mai evolueaza pentru Ajax intr-un meci oficial de pe 22 ianuarie. De atunci si pana acum, el nu a mai prins nici macar un minut in sapte meciuri disputate in toate competitiile, fiind de 6 ori rezerva. In plus, la meciul cu Getafe din tur, de la Madrid, in 16-imile din Europa League, el nici macar nu a mai prins lotul de 18. Recent, el a fost aspru criticat si de o voce importanta din presa olandeza de fotbal, care a criticat venirea a multor jucatori in aceasta vara pe bani multi, jucatori care nu s-au dovedit reale solutii pentru Ajax."E clar ca Marc Overmars si Erik ten Hag au anticipat plecarile lui De Ligt, De Jong si Schone, dar nu au acordat suficienta atentie calitatii. Altfel, achizitiile de milioane ca Marin si Alvarez n-ar fi stat cu Getafe pe banca. Ceva s-a gresit in cele doua perioade de transferuri ce au urmat esecului din semifinalele Ligii Campionilor", si-a inceput analiza Valentijn Driessen , reputat cronicar sportiv olandez, seful departamentului fotbal la De Telegraaf, cel mai important cotidian batav.Ajax tocmai a fost eliminata din 16-imile Europa League de catre Getafe, dupa 2-3 la general, "batavii" fiind semifinalisti in sezonul trecut de Champions League."E un serios pas inapoi pentru Ajax. Daca vrea sa se stabilizeze in elita europeana, atunci trebuie sa actioneze mult mai bine in perioada de transferuri din vara si sa ridice standardul achizitiilor. Ten Hag, atat de laudat sezonul trecut, n-a mai fost dintr-o data doctorul magic si depinde de materialul jucatorilor", mai adauga ziaristul olandez mai sus citat.Ajax a adus vara trecuta pe bani multi urmatorii jucatori: Promes de la Sevilla (15.7 milioane), Alvarez de la America (15 milioane), Razvan Marin, Martinez de la Defensa si Pierie de la Herenveen, ultimii doi pentru 12 milioane.In toate competitiile in acest nou sezon, Razvan Marin se poate lauda cu doar 16 aparitii in tricoul "lancierilor", cu o medie de 50 de minute per meci. El are si 2 pase de gol oferite.In Romania, Marin, baiatul fostului fundas stelist Petre Marin, a inceput fotbalul la Viitorul Citeste si:D.A.