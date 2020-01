Razvan Marin primeste noi si noi critici in Olanda: "L-as da imediat de la Ajax"

Ziare.

Un fost antrenor cu nume din Belgia, de la echipe precum Anderlecht sau Standard Liege , ultima fiind fosta echipa a lui Marin chiar, spune ca Razvan a costat prea multi bani, ca nu merita aceasta suma, ca nu se potriveste pentru echipa de pe Johann Cruyff Arena si ca in viziunea sa nu prea s-ar adapta nici la FC Brugges:"Nu sunt convins ca va fi o lovitura la Ajax. Ma intrebi daca eu l-as fi cumparat? Nu, nu l-as fi adus. Daca as fi Ajax, l-as da imediat. Marin a costat o multime de bani, e un jucator bun, dar nu se potriveste cu Ajax.Razvan Marin e un jucator care alearga mult. Loveste bine mingea si viteza e cea mai buna calitate a sa. Dar nu l-as fi transferat la Ajax. Ma indoiesc ca e o alegere buna si pentru Club Brugge. Ar fi pacat ca un talent ca De Ketelaere sa fie blocat astfel prin venirea romanului. Pentru ca, daca un club belgian cheltuieste 12 milioane pentru un jucator, nu-l ia sa-l tina pe banca", declara intr-un amplu interviu pentru presa din Olanda, Johan Boskamp, fost manager la Anderlecht si Standard.12,5 milioane de euro a costat-o pe Ajax transferul lui Marin de la Standard Liege, vara trecuta."Exista anumite posturi cheie, dar si o categorie de jucatori la care am putea renunta, chiar as fi de acord sa se transfere sub forma de imprumut. Nu e cazul si cu Razvan Marin, cred ca va ramane", a fost totusi vestea buna data vineri de antrenorul ten Hag, pentru romanul Marin de 23 de ani.S-a zvonit in ultima perioada faptul ca Razvan Marin ar putea fi cedat in urmatoarele 6 luni la gruparea belgiana FC Brugges, lidera din Belgia.