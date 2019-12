Razvan Marin, pus la zid de presa din Olanda

Ziare.

Mijlocasul roman nu s-a integrat, insa, la campioana Olandei si a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve.Publicatia olandeza De Telegraaf considera ca Ajax ar trebui sa mizeze mai mult pe jucatorii de la echipa de tineret decat sa-i ofere sanse lui Marin."Directorul sportiv Marc Overmars trebuie sa decida in aceasta pauza de iarna ce intariri trebuie aduse si daca e cazul sa traga o linie la Razvan Marin", scrie sursa in cauza."Ekkelenkamp si Gravenberch sunt optiuni mai bune decat Razvan Marin si Edson Alvarez, adusi cu sume mari in vara", continua publicatia olandeza.12,5 milioane de euro a platit Ajax pentru transferul lui Razvan Marin de la Standard Liege.Doar 709 minute a jucat Razvan Marin in acest sezon pentru "lancieri".I.G.