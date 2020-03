Razvan Marin si-a gasit o noua echipa

Ziare.

Mijlocasul roman urmeaza sa fie imprumutat din vara in Belgia, la Club Brugge, anunta Voetbal Krant. El a fost dorit si in iarna de Brugge, dar la acel moment Ajax nu l-a lasat sa plece.In cele din urma, Marin va fi imprumutat la Brugge, iar belgienii vor avea optiune de cumparare.Razvan Marin a fost cumparat in vara anului trecut cu 12.5 milioane de euro de la Standard Liege Totusi, mijlocasul roman nu a confirmat si a bifat doar 9 minute in ultimele 10 meciuri C.S.