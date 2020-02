Razvan Marin si Tudor Baluta au de suferit de pe urma furtunii Ciara. Mai multe partide din Olanda, Premier League sau Bundesliga au fost amanate

Ziare.

Mai multe partide din Olanda, Germania, Belgia si chiar Anglia au fost amanate in acest week-end din cauza acestei furtuni. O vijelie devastatoare, anuntata si de Ministerul de Externe din Romania, care a sfatuit cetatenii romani din tarile cu pricina sa evite pe cat posibil deplasarile din cauza acestei vijelii care poate produce daune.Duminica, partida din Premier League dintre Manchester City si West Ham United a fost amanata din cauza acestei furtuni, lucru care s-a intamplat si in Germania, cu partida dintre Borussia Monchengladbach si Koln. In Germania este o avertizare cu cod portocaliu din partea meteorologilor pe aceasta tema.In Olanda au de suferit doi romani din cauza amanarilor de partide, e vorba de Razvan Marin si Tudor Baluta, ultimul de la ADO den Haag. Federatia Olandeza de fotbal a anuntat ca nu se va mai disputa niciun meci din aceasta runda din cauza acestei furtuni.Asfel, Ajax trebuia sa evolueze in deplasare la Utrecht, in timp ce Haga avea meci in tot in deplasare la Sparta Rotterdam.Trebuie spus ca in vara tot o asemenea furtuna a devastat acoperisul stadionului celor de la AZ Alkmaar , care a suferit daune importante.Razvan Marin evolueaza la Ajax dupa ce a fost adus in vara trecuta de la Standard Liege pentru 12,5 milioane de euro.Citeste si:D.A.