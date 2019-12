Reactia lui Razvan Marin dupa ce a fost tras pe linie moarta la Ajax

Ziare.

"Lancierii" nu mai conteaza pe Marin, care a devenit rezerva de lux la Ajax. Chiar si asa, fotbalistul in varsta de 23 de ani spune ca e fericit la Ajax."Evident ca este mereu dificil la inceput, dar trebuie sa te obisnuiesti si sa te acomodezi. Sunt foarte fericit cu alegerea pe care am facut-o si ca sunt aici. La inceput a trebuit sa ma obisnuiesc inclusiv cu ritmul, cu sedintele de pregatire, dar acum m-am acomodat", a spus Marin, citat de Ajax Show Time Razvan Marin nu a mai fost titular la Ajax din luna septembrie, cand "lancierii" au invins fortuna Sittard cu 5-0.De atunci, el a mai avut doar trei aparitii, bifand un total de 35 de minute.Ajax a platit 12 milioane de euro pentru a-l transfera pe Marin de la Standard Liege in vara acestui an.C.S.