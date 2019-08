Reactia lui Razvan Marin dupa inca un meci foarte bun facut in tricoul lui Ajax

Ziare.

com

Romanul a primit cea mai buna nota dintre toti mijlocasii lui Ajax, 7, bifand inca un meci ca titular si integralist la "lancieri":Imediat dupa partida, Marin a stat de vorba cu presa din Olanda, vorbind si despre comparatia care este facuta mereu intre el si Frankie de Jong, om care a plecat in aceasta vara de la Ajax la Barcelona pentru 75 de milioane de euro:"Am inteles ca oamenii fac aceasta comparatie pentru ca jucam pe aceeasi pozitie. Dar noi suntem tipuri complet diferite de jucatori , ambii avem propriul stil. Cred ca toata lumea a vazut asta pana acum. Nu sunt succesorul lui, asa cum se zice. De asemenea, antrenorul mi-a zis ca trebuie doar sa fiu eu si sa fac ceea ce am facut la Standard", puncta tanarul jucator roman de 21 de ani pentru cotidianul bndestem.nl.Marin a venit in aceasta vara de la Standard Liege pentru 12,5 milioane de euro la Ajax.In acelasi interviu citat mai sus, Razvan Marin a dezvaluit ca inainte de a semna cu Ajax, s-a sfatuit si cu marele Gica Hagi , fostul sau antrenor de la Viitorul : "A trebuit sa profit de aceasta ocazie. Hagi mi-a mai spus ca Ajax este un club foarte bun pentru jucatorii tineri. I-ar fi placut sa joace la acest club in timpul carierei sale, dar nu s-a intamplat. Ajax este un nume foarte cunoscut in Romania si, pana acum, asteptarile mele au fost indeplinite. E frumos sa fii aici", a mai adaugat baiatul lui Petre Marin, fostul fundas al Stelei.Ajax e lidera in Olanda cu 7 puncte si marti va evolua in deplasare in prima mansa a play-off-ului Champions League la APOEL Nicosia in Cipru, de la ora 22.D.A.