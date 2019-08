Tot mai multe voci din Olanda il critica pe Razvan Marin: Nu trebuia adus la Ajax si nu merita sa fie pus titular

Ziare.

Romanul venit in aceasta vara de la Standard Liege pentru 12,5 milioane de euro, a fost criticat mai nou de un cunoscut analist sportiv din Olanda, Jan Boskamp, care spune ca transferul lui Marin la Ajax nici macar nu trebuia sa aiba loc:"Alearga foarte mult. Are o lovitura buna a mingii. Daca privesti in ansamblu, e dispus la efort. S-a vazut si in Belgia acest aspect. Dar eu nu l-as fi transferat. Pana in acest moment, Marin nu a lasat o impresie buna. A fost doar un transfer obisnuit facut de Erik ten Hag, iar multi nu cred ca romanul lui e potrivit pentru prima liga din Olanda", a fost reactia lui Boskamp pentru publicatia Veronica Inside Boskamp, ajuns acum la 70 de ani, nu a mai antrenat din 2009, fiind in prezent doar analist sportiv, dar are in CV-ul sau de tehnician formatii precum Lierse, Donderhoutem, Beveren, Kortijk, Anderlecht , Gent, Dinamo Tbilisi, nationala din Georgia, Genk, Al-Vasl Dubai, nationala din Kuweit, Stoke City, Standard Liege si Dender.O alta voce care s-a ridicat impotriva lui Marin a fost si Rene Van Der Gijp, pentru aceeasi publicatie de mai sus: "Marin e destul de agitat cand se afla la minge. O primeste si se gandeste - Ce fac acum? - Ce ati vazut pana acum la el care sa va faca sa spuneti ca este foarte bun? Nimic. Inteleg ca nu poti controla intreaga linie mediana dupa ce ajungi de la Standard Liege, dar Ajax nu ar trebui sa il puna titular", a fost declaratia altui analist sportiv olandez.Ajax a facut 0-0 in deplasare la APOEL Nicosia in prima mansa din play-off-ul Champions League.Inainte sa plece la Standard, Razvan Marin a plecat din Romania de la Viitorul lui Gica Hagi D.A.