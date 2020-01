Un cunoscut fotbalist roman explica de ce nu au reusit sa se impuna Razvan Marin si Ianis Hagi in strainatate

Ziare.

Fostul atacant de la Dinamo sau Sporting Lisabona, Marius Niculae , a vorbit intr-o interventie pentru o televiziune de sport din Romania de starea celor doi romani in Belgia si Olanda, acolo unde nici Ianis, dar nici Razvan Marin, ultimul mai ales, nu prea joaca pentru echipele lor.El spune ca amandoi au plecat la echipe cu un nivel de joc mult mai ridicat decat precedentele, Standard Liege si Viitorul , asa ca este nevoie de un timp mai mare pentru adaptare."Eu am vorbit cu Razvan... m-am intalnit cu Petre Marin, tatal lui, chiar inainte de Cupa si zicea ca-i va fi greu sa se adapteze, pentru ca stiu fotbalul belgian, am jucat acolo, chiar la Standard Liege, iar Ajax au un ritm in plus. El trebuia sa faca uitat un alt jucator care a facut performanta (n.r.: e vorba de De Jong, vandut la FC Barcelona ), iar lumea face comparatii inevitabil. Eu cred ca din al doilea an va reusi sa se impuna. Ianis a jucat, confirmat in Romania, unde la fel ca si in Belgia... este o viteza in minus, iar lor le ia ceva sa se adapteze la viteza asta in plus", a fost declaratia lui Niculae pentru TelekomSport TV.19 meciuri a strans Hagi la Genk in acest sezon, 14 in campionat si 5 in UEFA Champions League. El se poate lauda cu trei goluri si patru pase de gol.De partea cealalta, Marin, adus de Ajax de la Liege pentru 12,5 milioane de euro, in vara trecuta, se poate lauda cu doar 15 partide jucate in tricoul "lancierilor", castigand si un trofeu, la chiar primul joc, Supercupa Olandei.Cei doi vor fi cu siguranta oameni de baza pentru nationala lui Mirel Radoi in barajul de calificare la EURO 2020, iar un prim meci este programat pe 26 martie, cu Islanda.D.A.